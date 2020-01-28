Advertisements
Advertisements
Advertisements

هشام إسماعيل لـ"الفجر الفني": اعتذرت عن "جوازة مرتاحة".. وهذا موعد عرض "علاء الدين"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

يستعد الفنان هشام إسماعيل، لعرض مسرحية "علاء الدين" خلال الفترة المقبلة.

وكشف هشام إسماعيل لـ"الفجر الفني" عن قيامه حاليًا بعمل البروفات الخاصة بمسرحية "علاء الدين"، التي يشارك بها مع الفنان أحمد عز.

وأوضح "إسماعيل"، أن مسرحية "علاء الدين' سيتم عرضها الأول فى القاهرة فى أول أسبوع من فبراير المقبل.

يشار إلى أن مسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم ومحمد جمعة.

جدير بالذكر أن هشام إسماعيل اعتذر عن مسرحية "جوازة مرتاحة" من فترة طويلة، وحالياً تم إلغاء إعادة عرض المسرحية بسبب انسحاب ريم البارودي، وانشغال أحمد صفوت بالتصوير.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هشام اسماعيل منوعات ممثل فنان الفجر الفني

أخبار تهمك

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة حول واقعة "سوبر بابا"

منذ ساعتين

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 12 ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 11 ساعة

أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

جامعة القاهرة تحذر: من ترفض خلع النقاب ممنوعة من التدريس

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ريم البارودي بطلة مسرحية "جوازة مرتاحة" بعد اعتذار منة فضالى

بعد الإقبال على المسرحية.. عرض إضافى لـ"جوازة مرتاحة" فى الغردقة

عرض مسرحية "جوازة مرتاحة" فى الإسكندرية ثانى أيام عيد الأضحى

عرض "جوازة مرتاحة" لريم البارودي في عيد الأضحى لجمهور الإسكندرية

مجدي الهواري يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من "الشارع اللي ورانا"

خاص - هشام إسماعيل لـ"الفجر الفني": أتمنى تجسيد شخصية الرئيس الأسبق حسني مبارك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

12:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status