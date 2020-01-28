هشام إسماعيل لـ"الفجر الفني": اعتذرت عن "جوازة مرتاحة".. وهذا موعد عرض "علاء الدين"













يستعد الفنان هشام إسماعيل، لعرض مسرحية "علاء الدين" خلال الفترة المقبلة.وكشف هشام إسماعيل لـ"الفجر الفني" عن قيامه حاليًا بعمل البروفات الخاصة بمسرحية "علاء الدين"، التي يشارك بها مع الفنان أحمد عز.وأوضح "إسماعيل"، أن مسرحية "علاء الدين' سيتم عرضها الأول فى القاهرة فى أول أسبوع من فبراير المقبل.يشار إلى أن مسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم ومحمد جمعة.جدير بالذكر أن هشام إسماعيل اعتذر عن مسرحية "جوازة مرتاحة" من فترة طويلة، وحالياً تم إلغاء إعادة عرض المسرحية بسبب انسحاب ريم البارودي، وانشغال أحمد صفوت بالتصوير.