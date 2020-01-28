يوفنتوس يصدم جماهير برشلونة ويرفض رحيل نجمه

كشف فريق يوفنتوس الإيطالي عن حقيقة تعاقد فريق برشلونة مع نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وإبرام صفقة تبادلية بين الفريقين.





وأكد فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس إن فريقه يتواجد به العديد من اللاعبين المميزين، ولكن البارسا لم يتفاوض من أجل التعاقد مع بيرناردسكي في الفترة الأخيرة.





وكانت قد أشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن هناك صفقة تبادلية بين الطرفين، حيث سوف ينتقل راكتيتش إلى يوفنتوس وسيذهب بيرناردسكي إلى برشلونة.





ويبدو أن بيرناردسكي أصبح بشكل دائم على دكة البدلاء مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الذي تولي مهمة تدريب يوفنتوس في بداية الموسم الحالي.