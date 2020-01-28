"الصحة" تكشف حقيقة إجراء حملات تفتيش على المطاعم الصينية بمصر



وأضافت الوزارة في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنها ليست لها علاقة تماما بالمطاعم الصينية، وإنما الحملات من الجهات الرقابية تشمل جميع المطاعم لضبط الأسواق، والتأكد من السلامة الصحية، والحفاظ على سلامة المواطنين.



وأشارت إلى أنها وضعت ضوابط قوية للتعامل مع فيروس كورونا، تشمل تعريفًا واضحًا لحالة الإصابة بفيروس كورونا، وتم رفع حالة الاستعدادات بجميع أقسام الحجر الصحي في المنافذ سواء برية أو بحرية أو جوية، ويتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من الدول التي ظهر بها الفيروس.



قالت وزارة الصحة، إنه حتى الآن لم يتم رصد حالة إصابة أو اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، موضحةً أن البعض يردد أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد أن الوزارة تجري حملات تفتيشية على المطاعم الصينية، نظرا لتفشي فيروس كورونا، وهذا غير صحيح.