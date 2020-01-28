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نجم نادي الزمالك : تلقيت عرض خيالي من بيراميدز

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:07 ص
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الزمالك
الزمالك
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قال اللاعب محمود عبدالعزيز، نجم وسط الزمالك، أن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قام بشرائه من الإسماعيلي مقابل مليون جنيه، قبل أن يتم بيعه للزمالك.

وصرح عبدالعزيز خلال استضافته بقناة نادي الزمالك: "خرجت من الإسماعيلي بطريقة غير جيدة وكنت أريد أن أثبت نفسي في سموحة، وهذا الموسم كان في إصرار كبير لكي أثبت نفسي، وبعد هذا الموسم انتقلت للزمالك".

وواصل عبد العزيز حديثه: "فرج عامر أبلغني أن هناك عرضا من الزمالك والأهلي وعرض من فريق سعودي، وفرج عامر قال لي شوف رغبتك واخترت الزمالك ومرتضى منصور كان له دور كبير في انضمامي للزمالك وتواصل معي كثيرًا وتم قيدي آخر ساعة في فترة القيد الساعة 11 مساء".

وأكمل عبد العزيز تصريحاته: "تنازلت عن أموال كثيرة لكي انتقل للزمالك، كان حلمي الانتقال للأندية الكبيرة في مصر، وتواجدي في الزمالك نعمة يجب أن أحافظ عليها وأعود بقوة أكثر من السابق".

وتابع نجم الزمالك: "إصابة المغربي خالد بوطيب أثرت بشكل كبير على الزمالك وهو لاعب كبير".

ونوه لاعب سموحة السابق: "الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، كان يريد أن يخلق منافسة ولكن النتائج لم تكن في صالحه، وأتى في وقت صعب والنتائج لم تساعده ولم يحالفه التوفيق".

وأردف محمود عبد العزيز: "اللاعب الذي أرتاح باللعب بجانبه محمد حمص لاعب الإسماعيلي، وطارق حامد وفرجاني ساسي".

وأوضح عبد العزيز: "فرجاني ساسي هناك هبوط في مستواه وسيعود أفضل من الأول لمستواه الطبيعي، جروس لا تعليق لأنه في فترته كنت واقفا على قدمي وهو من أبعدني عن المشاركة".

وعن ضمه للمنتخب أضاف لاعب الزمالك: "هيكتور كوبر قام بضمي لمنتخب مصر بمستواي وكان لي الحق في الانضمام لمنتخب مصر في كأس العالم وظلمت بعض الشيء".

وإستطرد عبد العزيز : "أشكر فرج عامر لأنه الوحيد الذي وقف بجانبي، أشكر مرتضى منصور هو سند لنا باستمرار ويتحدث معنا قبل كل مباراة ولا يتأخر علينا في أي شىء".

وأتم عبد العزيز: "السويسري جروس، المدير الفني السابق للزمالك، تسبب في غياب روح التنافس الشريف بين لاعبي الزمالك خلال تواجده، بسبب عدم قيامه بالتدوير واللعب بمجموعة محددة في جميع المباريات الرسمية".

وأنهي حديثه لاعب نادي الزمالك المصاب في الفترة الحالية بقطع في الرباط الصليبي: "تلقيت عرضا من بيراميدز بمبلغ كبير أثناء تواجدي في الزمالك، وفضلت الاستمرار في الزمالك، وجروس أبلغني أنه متمسك بتواجدي في الفريق ورفض رحيلي وأنني من ضمن العناصر الأساسية في الفريق، لكني فوجئت بغياب تام عن المشاركة بعدما عدت من الإصابة في الكتف، وكنت أندهش من عدم منحي فرصة المشاركة في المباريات بدون سبب وهذا أحزنني".

يذكر أن محمود عبدالعزيز زيزو، يخضع في الفترة الحالية لعملية تأهيل بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي.

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