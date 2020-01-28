Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم بايرن ميونيخ يفتح الباب حول رحيله إلى ريال مدريد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:00 ص
Advertisements
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أحمد عصام
Advertisements
أثار اللاعب الألماني جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الجدل حول مستقبله مع الفريق البافاري في الفترة المقبلة وإمكانية رحيله خلال السنوات القادمة.

وأكد كيميتيش في تصريحات صحفية حسب "كيكر"، إن لاعب كرة القدم في بعض الأحيان يجب أن يختار بعقله ويتجنب العواطف من أجل تحقيق الطموح.

وضرب اللاعب صاحب الـ24 عام المثل بمواطنه توني كروس الذي رحل عن صفوف بايرن ميونيخ من أجل تحقيق الإنجازات الكبرى مع فريق ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

وسوف ينتهي عقد كيميتش مع فريق بايرن ميونيخ الألماني في صيف موسم 2023، مما قد يجعله مضطرا الرحيل من خلال الفريق البافاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لاعب كرة القدم ريال مدريد ‏بايرن ميونيخ اليوم بايرن ميونيخ

أخبار تهمك

أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

منذ حوالي 12 ساعة

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة جديدة حول واقعة "سوبر بابا"

منذ أقل من ساعتين

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 11 ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 5 ساعات

جامعة القاهرة تحذر: من ترفض خلع النقاب ممنوعة من التدريس

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ليفاندوفسكي يوضح حقيقة رحيله إلى ريال مدريد

ريال مدريد يُضحي بـ"كروس" للتعاقد مع بوجبا وإريكسن

بايرن ميونيخ يستقر على شراء نجم ريال مدريد

بايرن ميونيخ يحسم مستقبل خاميس رودريجيز

ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم بايرن ميونخ

برشلونة يدفع بايرن ميونخ للأنقضاض على لاعب ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

12:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status