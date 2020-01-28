تبدأ من القناة الأولى.. خطة جديدة لتطوير التليفزيون المصري



وأضافت "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الهيئة الوطنية للإعلام وضعت خطة لتطوير شبكات التليفزيون المصري، بدأت منذ 2018 ومستمرة فيها نظرا لوجود حالة من التنافس الشديد، ولابد أن يظهر التليفزيون برسالته المختلفة.



وأوضحت رئيس قطاع التليفزيون، أن خطة التطوير ستبدأ من قناة مصر الأولى، بمجموعة إعلاميين من أبناء ماسبيرو، وسيكون معها قناتين فضائيتين، معلقة: "أبناء الهيئة الوطنية للإعلام في ماسبيرو هم من يقودوا الإعلام في الوطن العربي، وفي مصر، ومن هنا لن يتم تسريح أيا من العاملين في ماسبيرو".





واستطردت: لدينا 112 برنامجًا يذاع على القناة الفضائية المصرية، ونسعى لتطويرها بحيث يتم دعمها بكل الإمكانيات الفنية والإعلامية، لتصبح قناة تليق باسم مصر، وهذا ما نعمل على تحقيقه، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية ليس لديها أي نية لتسريح أيا من العاملين بها، والعاملون مستمرون في عملهم حتى هذه اللحظة، ويحصلون على أجورهم بشكل منتظم.



قالت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون، إن منظومة الإعلام المصري الوطنية الغرض منها حماية مصر، وتوصيل الصورة عما يحدث بها للخارج، وتقع علينا مسئولية كبيرة خلال هذه الفترة، للتصدي لكل ما يحاك ضد مصر من مؤامرات خارجية؛ تهدد أمن واستقرار الوطن.