وزيرة الهجرة: "واجهت كذب وإدعاء جماعة الإخوان"

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على تحريف الإخوان لتصريحاتها الخاصة بمن يؤذي مصر، قائلة: "تنظيم الإخوان بإمكانه تحوير الأحاديث واقتطاعها من سياقها للتخديم على أجندته عبر بثها على وسائل الإعلام الأجنبية".



وأشارت "مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الاثنين، إلى أنها قامت بعمل بيانات باللغة الإنجليزية للرد على إدعاءات جماعة الإخوان.



وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: "بجبانب كوني وزيرة أنا مواطنة مصرية، أخاف على وطني من الإخوان، وواجهت كذبهم وادعاءاتهم".

