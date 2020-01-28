نقيب الأطباء الأسبق: ربنا هيأ لنا السيسي لإنقاذ مصر



وأضاف "السيد"، خلال استضافته، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية سي بي سي، الاثنين، أن السيسي وقت ثورة 30 يونيو وخروج الشعب المصري ضد جماعة الإخوان؛ خرج لحماية مصر، رغم أنه كان وقتها شخصًا ليس له علاقةً بالسياسة، وليس له حزبًا يدافع عنه، ولم يحشد الشعب في مواجهة الشعب، كما يفعل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.



وأشار نقيب الأطباء الأسبق، إلى أنه لولا استجابة الشعب المصري لطلب الرئيس السيسي، بتفويضه لحماية مصر من خطر الإخوان، لقام الإخوان بتطبيق حد الخروج عن الجماعة عليه وعذبوه، ولكنه فكر في حماية مصر، معقبا: "لم يكن من المعقول أن تُترك مصر في يد جماعة تسعى لتقسيمها وبيعها، ولا يعلمون شيئا عن الوطنية".

قال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، إن مصر ستظل خالدة، وفي حماية الله من أي محاولات مغرضة لنشر الفوضى بها، معلقا: "مصر تكاد تكون البلد الوحيد إللي ربنا حاميها، وربنا هيأ لنا الرئيس عبدالفتاح السيسي علشان ينقذنا خلال فترة حكم الإخوان".