19 لاعبًا في قائمة المنصورة لموقعة أبوقير في الممتاز "ب"





استقر المدير الفني للفريق الاول بنادي المنصورة، ياسر عبدالواحد، علي إختيار ١٩ لاعبا لخوض مباراة أبو قير، اليوم الثلاثاء، خارج ملعبه، بالجولة الـ 13 للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.





واختار "عبدالواحد" لحراسه المرمي عاطف نصحي وفتحي سلامه ولخط الدفاع فتوح متولي وعصام نصار ووائل السعدني وحازم هاني وشاكر أشرف، وعبدالرحمن حسان ومحمد نجاتي ولخط الوسط أحمد عبدالعال وعبدالسميع ابراهيم ومحمد تيجانا ومحروس ابراهيم ومؤمن فكري واسلام حمدينو وثلاثي خط الهجوم أحمد هريسه ووليد عطيه، وحسام جلال.



فيما يرغب البرتقالي في مواصله سلسله الانتصارات عقب الفوز في آخر ٤ مباريات، علي حساب، بيلا، وماليه كفرالزيات، ودمنهور، والحمام، حيث يحتل البرتقالي المركز الرابع برصيد ١٩ نقطه .



ويطمح البرتقالي أيضا في فك عقده الفوز علي أبو قير، المستمرة منذ سنوات، ، حيث شهد الموسم الماضي، فوز ابوقير علي المنصوره ذهابا وعوده، وهذا الموسم حل التعادل في مباراه الدور الأول، كما خسر المنصورة من أبو قير الموسم الحالي بكأس مصر.



ذكر أن نتيجة الدور قد انتهت مباراه الذهاب قد إنتهت بالتعادل بين الفريقين تحت قياده رضا العيسوي المديرالفني السابق للمنصورة.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 26 نقطة

2- غزل المحلة 24 نقطة

3- دمنهور 21 نقطة

4- الرجاء 19 نقطة

5- المنصورة 19 نقطة

6- دكرنس 18 نقطة

7- البلدية 16 نقطة

8- الحمام 15 نقطة

9- أبو قير 13 نقطة

10- الأوليمبي 12 نقطة

11- بيلا 5 نقاط

12- المالية 5 نقاط

