Advertisements
Advertisements
Advertisements

19 لاعبًا في قائمة المنصورة لموقعة أبوقير في الممتاز "ب"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:15 ص
Advertisements
بوابة الفجر
زياد مأمون
Advertisements


استقر المدير الفني للفريق الاول بنادي المنصورة، ياسر عبدالواحد، علي إختيار ١٩ لاعبا لخوض مباراة أبو قير، اليوم الثلاثاء، خارج ملعبه، بالجولة الـ 13 للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.


واختار "عبدالواحد" لحراسه المرمي عاطف نصحي وفتحي سلامه ولخط الدفاع فتوح متولي وعصام نصار ووائل السعدني وحازم هاني وشاكر أشرف، وعبدالرحمن حسان ومحمد نجاتي ولخط الوسط أحمد عبدالعال وعبدالسميع ابراهيم ومحمد تيجانا ومحروس ابراهيم ومؤمن فكري واسلام حمدينو وثلاثي خط الهجوم أحمد هريسه ووليد عطيه، وحسام جلال.

فيما يرغب البرتقالي في مواصله سلسله الانتصارات عقب الفوز في آخر ٤ مباريات، علي حساب، بيلا، وماليه كفرالزيات، ودمنهور، والحمام، حيث يحتل البرتقالي المركز الرابع برصيد ١٩ نقطه .

ويطمح البرتقالي أيضا في فك عقده الفوز علي أبو قير، المستمرة منذ سنوات، ، حيث شهد الموسم الماضي، فوز ابوقير علي المنصوره ذهابا وعوده، وهذا الموسم حل التعادل في مباراه الدور الأول، كما خسر المنصورة من أبو قير الموسم الحالي بكأس مصر.

ذكر أن نتيجة الدور قد انتهت مباراه الذهاب قد إنتهت بالتعادل بين الفريقين تحت قياده رضا العيسوي المديرالفني السابق للمنصورة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 26 نقطة
2- غزل المحلة 24 نقطة
3- دمنهور 21 نقطة
4- الرجاء 19 نقطة
5- المنصورة 19 نقطة
6- دكرنس 18 نقطة
7- البلدية 16 نقطة
8- الحمام 15 نقطة
9- أبو قير 13 نقطة
10- الأوليمبي 12 نقطة
11- بيلا 5 نقاط
12- المالية 5 نقاط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المنصورة الممتاز ب المظاليم الدوري المصري الدوري الان

أخبار تهمك

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

جامعة القاهرة تحذر: من ترفض خلع النقاب ممنوعة من التدريس

منذ ساعتين و 10 دقيقة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة حول واقعة "سوبر بابا"

منذ أقل من ساعتين

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 5 ساعات

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

27 لاعبا في قائمة المنصورة عقب انتقالات يناير الشتوية

تغييرات موسعة في المنصورة

البلدية يواصل نزيف النقاط بهزيمة كبيرة في عقر دارها من سماد أبو قير

التعادل الإيجابي يحسم موقعة البلدية والمنصورة

تعادل "مثير" بين دكرنس والمنصورة بالقسم الثانى

فوز المنصورة وغزل المحلة وأبو قير وتعادل فاركو في القسم الثاني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

12:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status