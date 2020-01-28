أصالة تعبر عن حزنها بكلمات مؤثرة







يذكر أن آخر أعمال أصالة، أغنية "شامخ"، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وتعاونت خلالها مع نهال نبيل.











نشرت الفنانة السورية أصالة، صورة جديدة لها من كليبها الأخير بعنوان "شامخ"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت أصالة، على الصورة قائلة: "صدق الذين قالوا أنّ هناك طعم لكلّ المشاعر القاسية وهو مرّ ولايمرّ بسبب غصّة أغلقت حتّى مرور النَفَس وطعم شجن مع الرّوح الّتي نزفت ولأّنّها أصبحت ذكرى ومازالت تنسحب منّ شرايين القلب وطلوعها مؤلمّ وأنا أهوى أنّ أخرج منّ حزني متى هو يشاء".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة السورية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "الله يقويكي"، فيما أضاف آخر "سلطانة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "حبيبتي الملهمة القوية".