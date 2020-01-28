عمرو أديب عن وفاة "كوبي براينت": "ده أبوتريكة بتاع السلة"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على وفاة لاعب السلة "كوبي براينت"، في حادث طائرة خاصة، قائلا: "الدنيا مقلوبة عشانه.. ده أبو تريكة بتاع كرة السلة".



وقال "أديب"، خلال ابرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إن براينت كان أسطورة من أساطير كرة السلة، واعتزل اللعب في 2016، فضلا على أنه رجل أعمال مرموق، وله استثمارات رياضية، وغنائية.



وأضاف الإعلامي، أن ترامب وأوباما نعيا "براينت"، متابعا: "كل الدنيا توقفت عشان كوبي براينت مات إمبارح"، موضحا أن سوء الأحوال الجوية هو سبب حادث سقوط الطائرة، كاشفا أن الـ"bbc" وضعت صورة للاعب آخر، وليس كوبي براينت على شاشتها، وتدراكت الأمر وقدمت إعتذارًا.

