Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:51 ص
Advertisements
الأهلي
الأهلي
عبد القادر عرابي
Advertisements
أكدت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن حارس مرمى الفريق محمد الشناوي جاهزاً للمشاركة في مواجهة الفريق المقبلة أمام الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد المصدر، أن الشناوي أجرى آشعة للإطمئنان على حالته اليوم، وبينت الآشعة سلامة اللاعب من أي إصابات وجاهزيته لمبراة الهلال.

وإختتم المصدر: "سيتواجد الشناوي في مباراة الهلال القادمة، وسيقوم بحراسة عرين الأهلي في المباراة دون مشاكل".

واصطدم الشناوي بمهاجم النجم الساحلي كريم لعريبي في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، بعد خروج الشناوي لإلتقاط كرة عالية.

وحقق الأهلي فوزاً هاماً بالأمس على النجم الساحلي بهدف دون رد، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب السلام.

ويتوجه الأهلي للسودان لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل 1 فبراير، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة، حيث يكفي الأهلي التعادل فقط للحصول على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

وفي سياق متصل، يحاول الجهاز الطبي بالأهلي تجهيز نجم الفريق رمضان صبحي، للمشاركة في اللقاء، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد الشناوي لاعب نادي الزمالك عاجل النادي الاهلي الدوري المصري الاهلي ضد النجم الأهلي ضد النجم الساحلي

أخبار تهمك

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 4 ساعات

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. عرض عبد الحفيظ يثير غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جامعة القاهرة تحذر: من ترفض خلع النقاب ممنوعة من التدريس

منذ أقل من ساعة

الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يكشف حقيقة تمديد عقده مع الأهلي قبل الإعارة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

منذ حوالي 11 ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يستهدف نجم يوفنتوس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نتيجة وملخص مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر TIME

‫الأهلي ضد النجم الساحلي‬‎ في دوري أبطال أفريقيا | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بعد رفض الكاف...النجم الساحلي يُنهي أزمة حارسه بلاعب جديد

بعد الثأر من النجم الساحلي.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الشناوي يخضع للفحص الطبي في الأهلي بسبب الظهر

تفاصيل جلسة فايلر مع عبد الحفيظ وعدلي قبل السفر للسودان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

10:54 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status