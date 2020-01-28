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وزيرة الهجرة: في بداية عملي البعض دعا لإقالتي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:56 ص
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نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
أمنية فوزي
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج: "في بداية عملي وزيرة للهجرة لاحظت وجود انقسامات كبيرة، وكيانات كثيرة للمصرين بالخارج، ويوجد بينها خلافات وصلت للدعوة لإقالتي لتعاوني مع بعضها وترك الأخرى".

وكشفت "مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الاثنين، عن أن شهر يوليو المقبل سيشهد انعقاد مؤتمر لكيانات المصريين بالخارج، وهو من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة.

وتابعت وزيرة الهجرة: "نحاول امتصاص غضب المصريين في الخارج، وفك الاشتباكات التي يمكن أن تحدث، وإشراك المصريين في الخارج في كل قضايا الدولة هو المفتاح".
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