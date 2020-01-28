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موعد مباراة أستون فيلا اليوم| مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي اليوم الثلاثاء 28-1-2020 في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:45 ص
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استون فيلا
استون فيلا
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الثلاثاء نادي أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه، على أرضه ووسط جماهيره نظيره نادي ليستر سيتي، ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه ونظيره نادي ليستر سيتي، ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة الأربع مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلاربع مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر الأربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة إلاربع بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ونظيره نادي ليستر سيتي ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام مساء اليوم الثلاثاء علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ونظيره نادي ليستر سيتي بنتيجة 1 / 1 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

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