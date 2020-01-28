عمرو أديب بعد حظر النقاب بجامعة القاهرة: الأزهر هيعمل إيه؟

عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الإدارية العليا، بحظر ارتداء النقاب لعضوات التدريس بجامعة القاهرة، قائلا: "الكرة مش ملعب الجامعات بس، ولكن أيضا في ملعب جامعة الأزهر".



وتساءل "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، ماذا ستفعل جامعة الأزهر، وباقي الجامعات بعد صدور القرار؟، مضيفًا أنه يرى أن النقاب فضلًا، وليس فرضًا، مشيرًا إلى أن هناك وظائف لا يمكن معها ارتداء النقاب، ومنها التدريس.



وأضاف الإعلامي، أن هذا القرار ليس ضد أن تكون المرأة منتقبة، معلقة: "هى حرة أن تنتقب.. رغم وجود ملاحظات أمنية على النقاب".

