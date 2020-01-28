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مباراة ميلان اليوم| موعد مباراة ميلان وتورينو اليوم الثلاثاء 28-1-2020 مشاهدة مباراة ميلان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:41 ص
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ميلان milan
ميلان milan
محمد جمال
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يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة قوية يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 تجمع بين ميلان ونظيره تورينو، ضمن مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا، فى لقاء قوي يسعي فيه الروسينيري للإستمرار فى طريق الإنتصارات بينما يسعي تورينو أيضًا لتحقيق الفوز، فى مباراة سيقودها الحكم فابريزيو باسكوا.

موعد مباراة ميلان وتورينو بكأس إيطاليا
يحل فريق تورينو ضيف على ميلان يوم الثلاثاء فى ربع نهائي كأس إيطاليا فى مباراة ستنطلق فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والسابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتورينو بكأس إيطاليا
تذاع مباراة ميلان وتورينو على قناة beIN Sport HD 4 فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والسابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

ويذكر أن ميلان تأهل للدور ربع نهائي من كأس إيطاليا بعد الفوز على فريق سبال بثلاثيه مقابل لاشئ بينما تأهل فريق تورينو عقب الفوز على جنوي بركلات الترجيح.

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