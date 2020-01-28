أبرز مواجهات مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس الرابطة

سيكون يوم الخميس المقبل 30 يناير موعداً لديربي جديد من ديربيات مدينة مانشستر، بين الغريمين مانشستر يونايتد وغريمه مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" في المباراة المقررة على ملعب الإتحاد.





ويدخل مانشستر سيتي المباراة متفوقاً في لقاء الذهاب في ملعب أولد ترافورد بثلاثية مقابل هدف، لذلك يبدو في وضعية سانحة للتأهل للمباراة النهائية والمحافظة على لقبه السابق.





في المقابل سيتعين على رجال المدب أولي جونار سولشاير تسجيل ثلاثة أهداف نظيفة، أو التفوق بفارق هدفين مع تسجيل أكثر من 3 أهداف، لضمان الوصول للمباراة النهائية.





وعلى صعيد كأس الرابطة الإنجليزية، تقابل الفريقان في 4 مباريات سابقة منذ عام 1990، تقاسم الفريقان خلالها مرات الفوز، بواقع فوزين لكل طرف.





تاريخ لقاءات مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة

ويسلط لكم موقع "الفجر الرياضي" الضوء على تاريخ ديربي مانشستر في بطولات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.





2010 – نصف النهائي (الذهاب)

تقابل الفريقان يوم 19 يناير عام 2010 في نصف نهائي البطولة، حيث جرت أحداث مباراة الذهاب بملعب الإتحاد، حيث تفوق الفريق السماوي في الذهاب بنتيجة هدفي مقابل هدف، سجل هدفي السيتي كارلوس تيفيز، بينما سجل لليونايتد رايان جيجز من ركلة جزاء.





2010 – نصف النهائي (الإياب)

بعد حوالي إسبوعين من المباراة السابقة، تقابل الفريقان في الإياب بملعب أولد ترافورد، وتفوق اليونايتد بثلاثية بول سكولز ومايكل كاريك وواين روني، مقابل هدف لكارلوس تيفيز، وتأهل اليونايتد للنهائي بفضل هدف روني في الدقائق الأخيرة.





2016 – دور الـ 16

تواجه الفريقان في دور الـ 16 من البطولة في 26 أكتوبر عام 2016 بملعب أولد ترافورد، وإنتصر اليونايتد بهدف دون رد سجله الإسباني خوان ماتا.





2020 – نصف النهائي (الذهاب)

شهدت مواجهة الذهاب بين الفريقين يوم 7 يناير الماضي، تفوق كتيبة بيب جوارديولا بثلاثية مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد، سجل أ÷دف السيتي رياض محرز وبيرناردو سيلفا وأندرياس بيريرا ضد مرماه، مقابل هدف لماركوس راشفورد.



