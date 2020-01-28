بالجلباب الصعيدي والعصا.. حنان مطاوع: "ادينا اتعلمنا أما حد يضايقنا هنعمل إيه"









يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع، مسلسل "بنت القبائل"، الذي يعرض حاليًا على قناة الحياة، وتدور أحداثة حول الصعيد الجنوبي، وشارك في البطولة محمد رياض ومنة فضالي وعمرو عبد الجليل وهاجر الشرنوبي ومدحت تيخا.





وأضاف آخر "عسل يا حنة دمك خفيف"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "وربنا عسل".يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع، مسلسل "بنت القبائل"، الذي يعرض حاليًا على قناة الحياة، وتدور أحداثة حول الصعيد الجنوبي، وشارك في البطولة محمد رياض ومنة فضالي وعمرو عبد الجليل وهاجر الشرنوبي ومدحت تيخا.

نشرت الفنانة المصرية حنان مطاوع، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تتعلم المبارزة بالعصا وترتدي عباءة وشالا باللون الأسود.وعلقت مطاوع، على مقطع الفيديو قائلة: "ادينا اتعلمنا أما حد يضايقنا هنعمل ايه".ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "مسلسل رائع".