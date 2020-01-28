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سقوط "عصابة الشقيقين" في الجيزة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:56 ص
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مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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ألقى ضباط مباحث الجيزة القبض على شقيقين عثر بحوزتهما على كمية من المخدرات وسلاح ناري، بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، تفيد قيام شقيقان مقيمان في قرية مني الأمير دائرة القسم، سبق اتهامهما في عدة قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وبلطجة، بمزاولة نشاطًا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، واتخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة ضبط المتحري عنهما، وتمكنت مأمورية برئاسة النقيب فاروق عبد القادر والنقيب عبد العزيز فرحات معاوني مباحث القسم، من القبض عليهما، وعثر بحوزتهما على فرد خرطوش، وكمية من الحشيش المخدر، هاتفًا محمولًا، ومبلغًا ماليًا، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.

واعترف المتهمان أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وحيازتهما المضبوطات المشار إليها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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