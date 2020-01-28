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أديب لـ أستاذه بالجامعة: "أرجو أكون طولت رقبتك"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:56 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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أجرى الإعلامي عمرو أديب، اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، مع الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، للتعقيب على قرار الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب لعضوات التدريس بجامعة القاهرة.

وعقب "أديب"، مخاطبا المتحدث باسم جامعة القاهرة، قائلا: "حضرتك الدكتور محمود علم الدين.. أستاذي"، ليرد "علم الدين": "طبعا يا حبيبي".

وأضاف "أديب": "دي فرصة عظيمة، وأرجو أن أكون طولت رقبتك"، فعقب "علم الدين": "أنا سعيد بيك، وبنجاحك".
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