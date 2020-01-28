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رانيا محمود ياسين عن حكاية "ما يطلبه المستمعون": من أكثر أعمال والإثارة والرعب في مصر (صور)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:44 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، منذ قليل مجموعة صور من مسلسل "نصيبي وقسمتك" وظهرت رانيا في الصور مع بعض أبطال العمل منهم كريم الحسيني، نرمين الفقي ومحمد عادل.

وأرفقت خلال الصور التي نشرتها عبر موقع تداول الصور والقيديوهات "انستجرام"، تعليقًا قالت خلاله: "من ذكريات مسلسل نصيبي وقسمتك، حكاية ما يطلبه المستمعون أحلى ما قدم من أعمال الإثارة والرعب في مصر، الحمد حققت نجاحًا كبيرًا". 

مسلسل "نصيبي وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد وبطولة رانيا محمود ياسين، نرمين الفقي وكريم الحسيني ومحمد عادل

يذكر أن رانيا حالياً تقوم بتصوير مشاهدها في مسلسل " ڤلانتينو" والذي يلعب بطولته الزعيم عادل إمام والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2020 وتجسد رانيا دور مدرسة فرنساوي في مدرسة انترناشونال وهي سيدة جميلة ورقيقة تحب زوجها بدرجة كبيرة ولم ينعم عليها الله بالإنجاب، ليشاهدها بعد ذلك الجمهور ما ستمر به في حياتها كما أن الشخصية ستشهد الكثير من التطورات والمسلسل تاليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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الكلمات المفتاحية

نصيبي وقسمتك منوعات مسلسل فن الفجر الفني

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