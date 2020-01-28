الباز: "مصلحة الناس الأول وبعدها نص القرآن"

علق الإعلامي محمد الباز، على انعقاد مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، قائلًا إن التجديد الديني الذي ننتظره هو التجديد في فقه المعاملات في مجالات الحياة العملية.



وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الاثنين، أن كلمة شيخ الأزهر في المؤتمر الذي أقيم يوم الاثنين، لا تتوافق مع ما يطالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص فقه المعاملات، متابعًا: "أكن لشيخ الأزهر كل احترام، وأعترف أنه عالم جليل وفاضل، ويبذل الكثير من الجهود في قضية تجديد الخطاب الديني، عشان محدش يزايد أو ينقل كلام غلط ليه".



وأوضح الإعلامي، أن أول التجديد أن يتخلى الأزهر عن تمسكه بأنه هو الوحيد القادر على التجديد، متابعًا: "الأًول مصلحة الناس وليس نص القرآن، لأن القرآن جاء لتحقيق مصالح الناس، ولذلك فإن مصالح الناس هي الأساس".

