نبيلة مكرم تكشف عن سر عودة وزارة الهجرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن قرار القيادة السياسية بعودة وزارة الهجرة يهدف للتقارب بين المصريين في الخارج، والعمل على حل مشاكلهم، والاستماع إلى مقترحاتهم.



وتابعت "مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الاثنين: "في الماضي كانوا ينظرون إلى وزارة الهجرة على أنها لجمع أموال المصريين بالخارج، ولكن الآن يحرصون على النزول لمصر للاستثمار فيها لخدمة وطنهم".



واستكملت وزيرة الهجرة: "عندما التقيت المصري الذي تم الاعتداء عليه في الكويت، قال لي إن اهتمام الدولة المصرية به أغلى شيء في الدنيا".



وتحدثت عن حادث نيوزيلندا الإرهابي، مشيدة برئيسة وزراء نيوزيلندا، قائلة: "سيدة جدعة، وكانت حزينة جدًا على الحادث الإرهابي الأليم"، مشيرة إلى أنها وقفت بجانب كل الجاليات الإسلامية خاصة الجالية المصرية.

