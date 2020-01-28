مها المروش: تكريمي مع النجوم المصريين فخر وشرف لي









عبرت الإعلامية مها المروش، عن سعادتها الشديدة بحصولها علي جائزة التميز والابداع في مهرجان egy fashion في الدورة الخامسة له مع كوكبة من ألمع النجوم الوسط الفني والإعلامي علي رأسهم النجمة اللبنانية رزان مغربي والإعلامية ياسمين الخطيب والفنانة نرمين ماهر والإعلامية بوسي شلبي والفنانة ميار الببلاوي وهبة السيسي في مصر .وأضافت: "أشعر بالفخر لحصولي على هذه الجائزة التي تعد بمثابة تحدي كبير وشرف لي والتكريم على أرض مصر وسط شعبها الكريم".وتابعت: "أتوجه بالشكر لرئيس المهرجان أحمد العزبي الذي بذل مجهود كبير في حصولي على الجائزة وأتوقع أنه سيترك بصمة كبيرة في عالم المهرجانات الفنية".وأشارت أنها بصدد تجهيز لبرنامج جديد مختلف يتحدث عن الجمال والمرأة الموضة بصفة عامة.