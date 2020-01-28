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النائب العام المصري يستقبل نظيره السعودي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:40 ص
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النائب العام المصري ونظيره السعودي
النائب العام المصري ونظيره السعودي
طارق حافظ
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استقبل النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي النائب العام للمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله المعجب.

ووصل النائب العام السعودي، ووفد رفيع من أعضاء النيابة العامة بالمملكة إلى مطار القاهرة,

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة الرسمية يومين متتاليين.
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مصر النائب العام السعودية

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