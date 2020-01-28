مفاجأة جديدة حول واقعة "سوبر بابا"

كشف ياسر عبدالرحمن، مشرف قطارات بمحطة الإسماعيلية عن تفاصيل إنقاذ أب لابنته أسفل عجلات القطار، مشيرا إلى أن الأب صاحب الواقعة مر أسفل قطار البضائع أثناء توقفه، ثم تحرك القطار.



وأوضح "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، أن الفتاة لم تسقط من الرصيف كما قيل، ولكن الأب وابنته قررا العبور من أسفل القطار أثناء توقفه، وعند مرور الفتاة تحرك القطار، واضطر الأب للنزول إلى القضبان لحماية ابنته".



وتابع مشرف القطار، أن الأب مهمل وجازف بحياة ابنته ولا يصح أن يعبر مع ابنته من أسفل القطار الموجود على رصيف المحطة، خاصة أن هناك نفق لعبور المواطنين.



وناشد وسائل الإعلام العمل على توعية المواطنين، للحفاظ على الأمن والسلامة في محطات القطارات.

