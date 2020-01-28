Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة جديدة حول واقعة "سوبر بابا"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:36 ص
Advertisements
الأب ينقذ ابنته
الأب ينقذ ابنته
داليا الحسين
Advertisements
كشف ياسر عبدالرحمن، مشرف قطارات بمحطة الإسماعيلية عن تفاصيل إنقاذ أب لابنته أسفل عجلات القطار، مشيرا إلى أن الأب صاحب الواقعة مر أسفل قطار البضائع أثناء توقفه، ثم تحرك القطار.

وأوضح "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، أن الفتاة لم تسقط من الرصيف كما قيل، ولكن الأب وابنته قررا العبور من أسفل القطار أثناء توقفه، وعند مرور الفتاة تحرك القطار، واضطر الأب للنزول إلى القضبان لحماية ابنته".

وتابع مشرف القطار، أن الأب مهمل وجازف بحياة ابنته ولا يصح أن يعبر مع ابنته من أسفل القطار الموجود على رصيف المحطة، خاصة أن هناك نفق لعبور المواطنين.

وناشد وسائل الإعلام العمل على توعية المواطنين، للحفاظ على الأمن والسلامة في محطات القطارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوبر بابا الأب أوضح إنقاذ

أخبار تهمك

الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 27 يناير 2020

منذ ساعتين و 32 دقيقة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يستهدف نجم يوفنتوس

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خاص.. عرض عبد الحفيظ يثير غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جامعة القاهرة تحذر: من ترفض خلع النقاب ممنوعة من التدريس

منذ 39 دقيقة

أزارو يكشف حقيقة تمديد عقده مع الأهلي قبل الإعارة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ ساعتين

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 4 ساعات

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"قطار المرج" آخرهم .. أشهر حوادث مترو الأنفاق

قطار قمح يخرج عن القضبان في إمبابة

حصاد 2019.. قشاش الأرواح على قضبان سكك حديد مصر

تفاصيل إنقاذ أب لابنته من دهس قطار الإسماعيلية

مصور واقعة قطار الإسماعيلية يكشف التفاصيل: "موقف صعب"

مصور فيديو احتضان أب لابنته تحت عجلات القطار يكشف تفاصيل الواقعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

10:54 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status