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رئيس جامعة قناة السويس: محاور مؤتمر الأزهر غاية في الأهمية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:31 ص
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السيد الشرقاوي
السيد الشرقاوي
محمود الجلاد
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شارك الأستاذ الدكتور، السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، في افتتاح مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الخطاب الديني، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال "الشرقاوي"، إن محاور المؤتمر تهتم بقضايا غاية في الأهمية، لاسيما التي تتعلق بالتنوير، وتوجيه فكر المجتمع إلى الإعتدال، هذا فضلا عن إهتمام المؤتمر بمناقشة عددًا من الموضوعات العامة، كالتوعية بأهمية المحافظة على الآثار واعتبارها ملكية عامة، ومخاطر تهديد المنشآت العامة للدول، وشرح نظام الوقف ودوره التنموي والتعليمي والاجتماعي والثقافي، وبيان أن التصدي للفساد مسئولية مجتمعية، واستعراض آليات إنشاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأضرار البطالة والتكاسل.

جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي علقت بأذهان البعض، فضلًا عن تحصين الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة، كما يهدف أيضًا إلى ترشيد الوعي ومقاومة تيارات الغلو والإرهاب، وتحرير مفهوم الخطاب الديني، وتصحيح مفاهيم التبست بأذهان كثيرين، لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا العربي في المرحلة الراهنة.

ويناقش المؤتمر جملة من القضايا التي تهم الشباب، مثل الزواج العرفي، والحياة الزوجية، والتربية الرياضية والأخلاقية، والإلزام بمرحلة التعليم العام، وأن اللغة القومية أساس الهوية، وقضية تطوير التعليم والجهود المبذولة فيها، وأوضاع البنية التحتية، وأخطار المخدرات والتدخين.

وتمتد فعاليات جلسات المؤتمر على مدار يومين، لتناقش عددا المحاور المختلفة التي تقوم على أساس تجديد الفكر الاسلامي، من خلال عدد من البحوث وأوراق العمل المتعلقه بهذا الشأن.
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الكلمات المفتاحية

مؤتمر سلامي تجديد الفكر الإسلامي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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