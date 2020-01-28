رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان: يجب منع القطط من الإنجاب

عقبت الدكتورة منى خليل، رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، على دعوة عضو بنادي الصيد لتسميم القطط والكلام، قائلة: "هناك أساليب علمية مطبقة للتخلص من ظاهرة القطط والكلاب في دول أفقر من مصر، مثل تعقيم الكلاب أو القطط ومنعهم من الإنجاب والتكاثر".



وتابعت "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن عملية نقل الكلاب والقطط من نادي الصيد، إلى أماكن أخرى، لن تؤدي إلى انتهاء هذه الظاهرة، بسبب أن النوادي عبارة عن أماكن مفتوحة، وبه بواقي طعام، وطالما هذا الأمر موجود فسوف يستمر بقاء الكلاب.



ولفتت إلى أنها عضوه في نادي الصيد، ولم يحدث أي مشاكل من القطط أو الكلاب، ولكن هناك جدل حدث في النادي، بسبب قيام عضوة بالنادي بالدعوة لتسميم القطط والكلاب في النادي.

