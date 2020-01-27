Advertisements
Advertisements
Advertisements

مباريات هامة لغزل شبين وعرب الرمل والشرقية وبلبيس وميت خاقان بالقسم الثالث

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:49 م
Advertisements
مظاليم
مظاليم
مصطفى الجندي
Advertisements
تقام سبع مباريات من العيار الثقيل، في المجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث، حيث تشهد الجولة الرابعة للدور الثاني مواجهات مركز شباب ديرب نجم مع فريق غزل شبين، وشهد لقاء الدور الأول خسارة الغزل على ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويخوض فريق مركز شباب تلا لقاء صعب خارج أرضه مع فاقوس وتعادل الفريق التلاوي على ملعبه في الدور الأول بهدف لمثله.

ويحل فريق ميت خلف ضيفاً على نظيره، فريق ميت خاقان في موقعة كروية مرتقبة وأسفر لقاء الذهاب عن تعادلهما بهدف لمثله.

ويلعب فريق سرس الليان مع فريق دقادوس، وخسر دقادوس على ملعبه في الدور الأول، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

كما يستضيف فريق مركز شباب أبو حماد، نظيره، فريق بلبيس، وكان لقاء الدور الأول قد شهد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويواجه فريق عرب الرمل، نظيره فريق نادي ديرب نجم على ملعب مركز شباب قويسنا، وشهد لقاء الدور الأول، بملعب ديرب تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

ويستقبل ملعب مركز شباب أبو كبير لقاء الشرقية مع نادي أبو كبير وتفوق الشرقية في الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 32 نقطة

2- بلبيس 27 نقطة

3- الشرقية 27 نقطة

4- شباب تلا 26 نقطة

5- غزل شبين 25 نقطة

6- عرب الرمل 23 نقطة

7- ميت خاقان 21 نقطة

8- فاقـوس 18 نقطة

9- شباب ديرب نجم 17 نقطة

10- دقادوس 17 نقطة

11- ميت خلف 16 نقطة

12- شباب أبو حماد 15 نقطة

13- أبو كبير 14 نقطة

14 ديرب نجم 11 نقطة.
Advertisements

أخبار تهمك

خاص.. عرض عبد الحفيظ يثير غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 10 ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 9 ساعات

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 4 ساعات

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

جامعة القاهرة تحذر: من ترفض خلع النقاب ممنوعة من التدريس

منذ 37 دقيقة

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ ساعتين

أزارو يكشف حقيقة تمديد عقده مع الأهلي قبل الإعارة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يستهدف نجم يوفنتوس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 27 يناير 2020

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

10:54 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status