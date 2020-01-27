يسرا تغازل جمهورها بإلالة شتوية

نشرت الفنانة المصرية يسرا، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور مرتدية "فستانًا شتوي باللون الابيض وكان شعرها قصير مموج منسدل وعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها باكسسوارات بسيطة".



وعلقت على الصور قائلة:"إطلالة اليوم لمعرض الدولي للكتاب".





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر ماشاءالله" واضاف آخر"طول عمرك زي القمر يارب دائمًا تفضلي منورة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كل ما تكبر تحلى".



ويذكر أن آخر أعمال يسرا، مسلسل "لدينا أقوال آخرى"، الذي شارك به خلال رمضان، وسارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد حاتم وشيرين رضا ونجلاء بدر، والمسلسل من إخراج هاني خليفة.