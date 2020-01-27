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محمد دياب عن ياسمين صبري: "مشوفتش حلاوة زي دي قبل كده"

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:55 م
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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نشر الفنان محمد دياب ڤيديو له مع الفنانة ياسمين صبري علي موقع تداول الصور والڤيديوهات وأرفق الڤيديو تعليق ساخر مع جمهوره يوميات العو وتضمن الڤيديو مغازلته لياسمين صبري قائلا مشوفتش حلاوة زي دي قبل كده

ويشار إلي أن دياب حالياً يقوم بتصوير مسلسل فرصة تانية المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني القادم ويجسد دياب شخصية تاخر سيارات مضروبة ويستخدم تلك التجارة بيع السيارات والأوراق الغير مشروعة في تجارته ويشاركه في البطولة ياسمين صبري وكوكبة من النجوم والمسلسل إنتاج سينرچي وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم

وفي سياق متصل تعاقد دياب علي مسلسل الفتوة والذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني 2020 ، والذي يلعب بطولته النجم ياسر جلال وهو من إنتاج سينرچي.

يذكر ان آخر أعمال دياب مسلسل بحر ويشارك في بطولته ماجد المصري، دياب،فوزية محمد، نورهان، منه عرفة، أشرف ذكي محمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة والمسلسل تأليف أحمد عبدالفتاح واخراج أحمد صالح

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