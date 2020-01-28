سعاد صالح: الرجل قد يكون ناشزًا مثل المرأة

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الشرع الإسلامي جعل الطلاق آخر خطوة يلجأ لها الزوجان عند كثرة المشكلات بينهما.



وأشارت "صالح"، خلال حوارها عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن النشوز قد يكون من الرجل مثلما يكون من المرأة، مؤكدة أن النشوز ليس متعلقا فقط بالمرأة، مستدلة بقول الله تعالى: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا".



وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن النشوز يعني الانقياد وراء العصيان، وقد يكون النشوز ماديا بالضرب والعنف، وقد يكون بالهجر.

