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القومي يواجه النجوم استعدادا للمعادي في القسم الثالث

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:41 م
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مظاليم
مظاليم
لؤي ماجد
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي القومي، مباراة ودية في الثانية عصر الثلاثاء، أمام فريق النجوم، أحد فرق المجموعة الثانية بالقسم الثالث على ملعب الأخير بمدينة السادس من أكتوبر استعداداً لمواجهة المعادي السبت المقبل خارج الديار بالجولة القادمة للقسم الثالث.

ويسعى أحمد رضوان المدير الفني للقومي، لمنح الفرصة للاعبيه الذين لم يشاركوا في مباراة اليوم أمام الصيد، وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وقال طه فؤاد المدرب العام للقومي أن الفوز على الصيد جاء رغم رغم النقص العددي، عقب طرد اللاعب محمد رمضان، حيث شهدت المباراة بسيناريو عصيب ، لكن اللاعبين كانوا رجالاً وتحملوا المسئولية، ونجحوا تقليص الفارق مع أكتوبر إلى ثلاث نقاط.

يذكر أن القومي قد فاز على الصيد بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح مصطفي هشام (تيكا) أهداف المباراة للقومي، في الدقيقة 6 من عمر المباراة، وأدرك الصيد التعادل في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه محمد سيف من ركلة حرة مباشرة، وخطف اللاعب عبد الغني عصام هدف الفوز للقومي في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

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