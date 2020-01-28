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محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:25 ص
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عدة قرارات مهمة لمحاربة الـ"توك توك" بشوارع المحافظة، بعد شكوى العديد من المواطنين بوجود مخالفات كثيرة، على مستوى جميع مدن ومراكز المحافظة.

ووضع محافظ الغربية ضوابط لتنظيم سير اـ"لتوك توك" تستهدف محاربة السير العشوائي، تتمثل فى إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة لأىي "توك توك"، وحظر سيره في شوارع المدن التي يزيد عرضها عن 6 أمتار.

كما قرر المحافظ، حظر سير الـ"توك توك" في الطرق السريعة والرئيسية بين المدن، وإلغاء ترخيصه إذا ضُبط بدون لوحات الترخيص، ويُحجز عليه لمده ثلاثة أشهر، وتوقيع غرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيهًا على صاحبه، ولا يُعاد ترخيصه مرة أخرى قبل مرور ستة شهور.

وقرر المحافظ، مصادرة الـ"توك توك" لمدة شهر وتوقيع غرامة 2000 جنيهًا، إذا خالف خطوط السير المقررة ، وعند تكرار المخالفة تكون المصادرة لمدة 3 أشهر، وغرامة قدرها 3000 جنيهًا، وفي حالة التكرار لمرة ثالثة يُصادر لمدة 6 أشهر ويدفع صاحبه غرامة قدرها 5000 جنيهًا، على أن يتم مصادرة الـ"توك توك" غير المرخص في أي مكان، ويصادر لمدة 3 أشهر ويدفع صاحبه غرامة قدرها 3000 جنيهًا.

كان محافظ الغربية، قد شن حملات فى شوارع مدينة طنطا لضبط المخالفين، استمرت حتى اليوم التالي لضبط المخالفين.

وكشف مصدر من داخل ديوان المحافظة، أن الحملات مستمرة لحين تقنين أوضاع سير الـ"توك توك"، متوعدًا بإجراءات رادعة وفورية مع المخالفين.
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
محافظ الغربية يشن الحرب على الـ"توك توك" (صور)
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الكلمات المفتاحية

محافظ الغربية الحرب التوك توك

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