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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2020.. العملة الأمريكية تخالف التوجه العالمي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم:

خالفت أسعار الدولار في البنوك المصرية الاتجاه الدولي، حيث استقرت في السوق المحلية في حين ارتفعت عالميًا مع زيادة المخاوف من فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.



أسعار الدولار في البنوك المصرية:


البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7228

15.8524

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك مصر

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.73

15.83

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك بلوم

15.74

15.84

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.77

15.86

سعر الدولار في بنك SAIB

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك HSBC

15.74

15.84

سعر الدولار في المصرف العربي

15.73

15.83

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك عودة

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.73

15.83

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.74

15.84

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.75

15.85

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.73

15.83

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.74

15.84


أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية:

صعد سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.1 بالمائة  ليسجل 1.1014 دولار.

وهبط سعر الدولار أمام الين اليباني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 108.99 ين.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة  ليسجل مستوى 1.3046 دولار، كما تراجع أمام العملة السويسرية بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 0.9703 فرنك.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 97.971.
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