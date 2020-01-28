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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2020.. والمعدن الأصفر يحقق مستويات مرتفعة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من صعود المعدن الأصفر في البورصة الدولية مع زيادة الطلب على الاستثمارات الأمنة مع انتشار فيروس كورونا بالصين بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة القمرية، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:



أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 793.25 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 694 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 594.75 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب سجل 5552 جنيهًا.


أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 594.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 694  جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر793.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5552 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

791 إلى 793

عيار 22 

725 إلى 727

عيار 21

692 إلى 694

عيار 18

593 إلى 595

عيار 14

461 إلى 463

عيار 12

395 إلى 397

الاونصة

24.596 إلى 24.552

الجنيه الذهب

5,536 إلى 5,552

الكيلو

790.857 إلى 793.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 793.25جنيه      

 50.92 $

سعر الذهب عيار 22

 772جنيه

 46.68 $

اسعار الذهب عيار 21

694جنيه

44.56 $

اسعار الذهب عيار 18

 594.75جنيه

38.68 $

سعر الذهب عيار 14

462.75جنيه

29.70 $

سعر الذهب عيار 12

396.5جنيه

25.46 $

سعر الذهب عيار 9

297.5جنيه

19.09 $

اسعار أوقية الذهب

25,011 جنيه

1,578 $

اسعار جنيه الذهب

5,552 جنيه

356.45 $

اسعار كيلو الذهب

793,250 جنيه

50,920 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

27 يناير

793.25

794

594.75

462.75

396.5

26 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

25 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

24 يناير

798.80

698.97

599.11

465.97

399.40

23 يناير

792.32

693.30

594.25

462.19

396.16

22 يناير

792.74

693.66

594.56

462.43

396.37

21 يناير

792.07

693.08

594.07

462.05

396.04

20 يناير

791.73

692.78

593.81

461.85

395.87

19 يناير

792.80

693.71

594.61

462.47

396.40

18 يناير

792.80

693.61

594.61

462.47

396.40

17 يناير

792.77

693.69

594.59

462.45

396.39



أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1577.31 دولار للأوقية، وسجل مستوى 1581.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنفس النسبة السابقة ليسجل 1577.84 دولار للأوقية ..

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس: "الشراء في الملاذات الآمنة أوقد شرارته هذا الفيروس في الصين ونرى عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم ... إنه الفزع في الأغلب، فالأسواق تنظر في إمكانية أن يتباطأ الاقتصاد الصيني".

”قد نسجل المرتفعات التي سبق بلوغها في الآونة الأخيرة فوق 1600 دولار إذا تدهور هذا الوضع“
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