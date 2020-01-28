أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2020.. والمعدن الأصفر يحقق مستويات مرتفعة

أسعار الذهب اليوم

تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من صعود المعدن الأصفر في البورصة الدولية مع زيادة الطلب على الاستثمارات الأمنة مع انتشار فيروس كورونا بالصين بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة القمرية، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 594.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 694 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 793.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5552 جنيه.

أسعار الذهب الأن

أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1577.31 دولار للأوقية، وسجل مستوى 1581.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنفس النسبة السابقة ليسجل 1577.84 دولار للأوقية ..





وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس: "الشراء في الملاذات الآمنة أوقد شرارته هذا الفيروس في الصين ونرى عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم ... إنه الفزع في الأغلب، فالأسواق تنظر في إمكانية أن يتباطأ الاقتصاد الصيني".



