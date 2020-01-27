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مروان محسن يوجه رسالة لمنتقديه: ها نشوف أخركم إيه.. ربنا معايا

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:31 م
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مروان محسن
مروان محسن
علي نبوي
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قال مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن الفريق الأحمر نجح في تحقيق الأهم أمام النجم الساحلي وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية "خضنا مباراة النجم الساحلي من أجل الفوز وحققنا ما أردناه في المباراة وهو حصد النقاط الثلاث".

وتابع :"نذهب إلى السوادن من أجل تحقيق الفوز وهذا هدفنا وإن شاء الله يحالفنا التوفيق في المباراة".

وواصل :"أتمنى التتويج مع النادي الأهلي هذا الموسم بلقب دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح :"أقدم كل ما لدي في التدريبات، وأثبت نفسي في التدريبات، ولا أركز أو التفت إلى أي أمر أخر".

وأشار :"لا أركز إلا في التدريبات وعملي فقط وإن شاء الله أكون مساهم في بطولات النادي الأهلي".

واستطرد :"هناك حملة ضدي منذ فترة، وأنا أخرج عصبيتي في التدريبات، والباقي على الله، فلن أتحدث على أحد".

وزاد :"كملوا وها نشوف أخركم ها يبقى إيه، وأنا معايا ربنا".

وأردف :"أي حد يريد أن يصبح ترند يطلق إسم مروان محسن، أنا سعيد في النادي الأهلي، وأفعل كل ما لدي وأنا قوي ومررت بأمور أصعب من ذلك".

وواصل :"أريد من المحلل أن يكون فاهم فقط، فأنا أقدم كل ما لدي هناك مدير فني وهو يراني الأصلح، وثقة المدربين في قدراتي دليل على إمكانياتي العالية".

وتابع :"سعيد بالعمل مع مستر رينيه فايلر، وأنفذ ما يطلب مني، وعلى هذا الأساس".

وأكمل :"مستر فايلر يتحدث معنا دائما ويركز في التدريبات على اللمسة الواحدة، ويساند اللاعب الذي يشارك قبل من يشارك، وإن شاء الله يحالفنا التوفيق ونحقق لقب بطولة إفريقيا هذا الموسم".

وأتم حديثه :"بتمنى التوفيق للكابتن حسام البدري وسواء موجود أو مش موجود وشرف لأي حد ينضم لمنتخب مصر".

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