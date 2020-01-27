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رسميًا.. مهاجم غزل المحلة الأسبق في صفوف الحمام المطروحي

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:30 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام على توقيع اللاعب أحمد عاشور مهاجم مالية كفر الزيات، وغزل المحلة، وحرس الحدود، لتدعيم صفوفه، خلال فترة القيد الشتوي الحالية، بدوري القسم الثاني.

وقام عاشور بالتوقيع للحمام في حضور نور رسلان نائب رئيس النادي، وإبراهيم رسلان رئيس لجنة التعاقدات.

وتعتبر صفقة عاشور هي رابع صفقات الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية بعد نجاحة في ضم هشام نيمار لاعب بيلا، وعبد الرحمن عبد النبي لاعب الإعلاميين، ومحمد كفتة لاعب كوكاكولا.

وتسعي إدارة النادي في إبرام عدد من الصفقات القوية خلال الساعات القادمة قبل غلق فترة القيد لتدعيم صفوف الفريق المطروحي.


ويتم قيد الصفقات الجديدة ضمن صفوف الحمام وهم هشام نيمار، وعبد الرحمن عبد النبي، ومحمد كفتة، وأحمد عاشور.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، ومحمود عز مدرب عام، وسمير سعد مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي.
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