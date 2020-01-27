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مؤشرات البورصة الأمريكية تسجل أكبر هبوط يومي بالختام

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:26 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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سجلت مؤشرات البورصة الأمريكية أكبر وتيرة تراجع يومي منذ أكتوبر الماضي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاعي التكنولوجيا والطاقة مع مخاوف انتشار واسع لفيروس الصين، الأمر الذي يُلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.6 بالمائة إلى مستوى 28535 نقطة فاقداً 453 نقطة.

وسجل المؤشر الصناعي أكبر خسائر يومية منذ 2 أكتوبر الماضي مثله مثل "ستاندرد آند بورز" الذي انخفض بنحو 1.6 بالمائة إلى 3244 نقطة.

كما تراجع المؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي بنحو 1.91 بالمائة مسجلاً 9139 نقطة.

ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي  بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.941.
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مؤشر ناسداك فيروس كورونا فيروس داو جونز البورصة الامريكية

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