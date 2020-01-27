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خطوة جديدة تقرب برشلونة من ضم بديل سواريز

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:28 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد عن وجود خطوة جديدة تقرب إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من الحصول على صفقة بديل الأوروجوياني لويس سواريز الذي أصيب وتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم .

 

وتواجد أنيل مورثي رئيس نادي فالنسيا في برشلونة من أجل التفاوض على التفاصيل النهائية الخاصة بإنتقال نجم الخفافيش رودريجو مورينو للكتيبة الكتالونية حيث يريد سيتين ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لحل مشكلة خط الهجوم .

 

ويغيب سواريز عن برشلونة لأربعة أشهر وذلك بعد أن أجرى جراحة في الركبة على إثر الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا ويريد الفريق ضم اللاعب مورينيو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مع وجود خيار يتيح للنادي الشراء بصورة نهائية ويأمل الطرفان في التوصل إلى إتفاق سريع.

 

أما في حالة عدم التوصل إلى حل نهائي سيتوجب على برشلونة البحث عن مهاجم بديل حيث يريد فالنسيا أن يضع خيار إلزامي للشراء فيما يرفض برشلونة هذا الحل ويمكن أن تشمل الصفقة وجود لاعب من البلوجرانا ينضم للخفافيش وستحمل الساعات القليلة المقبلة الأمور النهائية.

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الكلمات المفتاحية

فالنسيا سواريز برشلونة الدوري الاسباني

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