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عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق: يحق لرئيس الجامعة منع النقاب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد أبو عاصي، عميد كلية الدرات الإسلامية الأسبق، إن هناك أمورًا متغيرة وليست ثابته بشكل قطعي في الشريعة الإسلامية، فالنقاب على سبيل المثال لدى الكثير من الفقهاء ليس فرضًا، لكن التعليم والعلم داخل الجماعة يعتبر فرضًا، فلا يجوز التشبث به، خاصة أنه ليس عملًا قطعيًا.

وتابع "أبو عاصي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الاثنين، أن تجديد الخطاب الديني، يقترن بإزالة المفاهيم المغلوطة، فإذا كان النقاب يضر بمصلحة العلم أو الجامعة فمن حق رئيس الجامعة أن يمنعه، خاصة أنه ليس فرضًا قطعيًا ثابتًا، وعلى من يتمسكون به تصيح مفاهيمهم بخصوص هذا الأمر.

ولفت عميد كلية الدرات الإسلامية الأسبق، إلى أن الصلوات الخمس، وفريضة الإسلام، والزكاة، فرائض قطعية، لكن هناك أمور متغيرة في المعاملات والحياة العلمية متغيرة بتغير الزمان، وترجع إلى اجتهاد الفقهاء.
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