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عملاق إنجليزي يخطط لخطف ألكاسير

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:22 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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يعيش الدولي الإسباني باكو ألكاسير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني أيامه الأخيرة داخل جدران فريق أسود الفيستيفال خاصًة بعد ان تعاقد الفريق مع النيرويجي الشاب إيرلينج هالاند خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

 

وقالت صحيفة " ذا صن " البريطانية أن فريق نادي نيوكاسل الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات الدولي الإسباني لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مع وجود بند في العقد يسمح للفريق الذي ينافس في البريميرليج شراءه بـــ30 مليون يورو .

 

وعلى الرغم من إقتراب اللاعب خطوة كبيرة نحو الإنضمام لنيوكاسل فإن فالنسيا يخطط للحصول على خدمات اللاعب الذي تألق في أرضية ملعب الميستايا خلال الأعوام القليلة الماضية قبل الإنتقال إلى برشلونة ومنه لبروسيا.

 

يُذكر أن فالنسيا يسعى إلى ضم ألكاسير خاصًة وأن نجم هجومه رودريجو مورينو بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق صوب البلوجرانا ما يفسح المجال لألكاسير أكثر من اجل المشاركة مع الفريق .

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فالنسيا بروسيا دورتموند الدوري الالماني الدوري الاسباني ألكاسير

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