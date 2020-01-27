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أخبار الزمالك اليوم الإثنين: حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي.. نجم الفريق ينفجر ويطلب الرحيل.. موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:14 م
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أخبار الزمالك اليوم الإثنين
أخبار الزمالك اليوم الإثنين
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 28 يناير العديد من الأخبار والانباء الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي ونجم الفريق يطلب الرحيل عن النادي وختام الاستعدادات لودي دجلة وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أنه لم يتلقى أي عروض من نادي الزمالك نهائيًا.

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "لم أتلقى عروض من نادي الزمالك نهائيًا وكل ما يتردد حول هذا الصدد كلام سوشيال ميديا لا أساس له من الصحة"

الزمالك يستقر على بديل طارق حامد أمام وادي دجلة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الدفع بمحمد حسن، لاعب وسط الفريق، فى قيادة خط وسط الأبيض، أمام وادى دجلة لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

بدأ كريم بامبو لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك في التفكير الجاد بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة بسبب خروجه من حسابات كارتيرو.

ويدرس بامبو الخروج على سبيل الإعارة من الزمالك بحثاً عن فرصة المشاركة بعد تجميده على مقاعد بدلاء الزمالك طوا الفترة الماضية.

الزمالك يضع الترتيبات الأخيرة قبل السفر لأنجولا

أنهى أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك الإجراءات الخاصة بحجز بعثة الفريق في أنجولا قبل مباراة أول أغسطس بدوري أبطال افريقيا.

وقام حافظ بالحجز لبعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستطير إلى أنجولا فجر الاربعاء المقبل استعدادا للقاء أول أغسطس الانجولي في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي فى فندق فيكتوريا جاردن بالعاصمة لواندا وهو نفس الفندق الذي أقامت به البعثة الموسم الماضي عندما التقت مع فريق بترو أتلتيكو فى بطولة الكونفدرالية وحقق الزمالك الفوز بهدف المغربي حميد احداد.

أخبار نادي الزمالك اليوم

قائمة الفريق لمباراة وادي دجلة في الدوري المصري

محمد أبوجبل - محمد صبحي في حراسة المرمى

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد السلام في خط الدفاع.

فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفي فتحي - محمود عبدالرازق شيكابالا - إمام عاشور في خط الوسط

مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم‎

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي وادي دجلة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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