Advertisements
Advertisements
Advertisements

ندب مفتش الصحة لبيان سبب وفاة شابًا معاقًا بالقليوبية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:04 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
Advertisements
أمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية، بندب مفتش الصحة لبيان سبب وفاه شاب عثر على جثته غارقة بمياه النيل، لبيان وجود شبهه جنائية في الوفاة من عدمة واستدعاء أهله وسؤالهم.

وكان المقدم محمد عشماوى، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية،  قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه طافية على مياه النيل بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز القناطر، وانتقل كل من: إبراهيم الطويل، مأمور المركز وياسر منصور، مدير المسطحات بالقناطر، والرائد عبدالرحمن عبد الحكيم، نائب المأمور، وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب عمره 32 عامًا يرتدى ملابسه كامله.

وتبين أنه لا توجد بالجثة أي إصابات ظاهرية، وأنه يرتدى جهاز إعاقه فى إحدى ساقيه، وعثر على سماعه "هاند فرى" بأذنيه، وفى طيات ملابسه عثر على كارنيه باسم "خالد .ز .م"، صادر من المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وعُثر معه على بطاقة رقم قومي بنفس الاسم، وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

غرق شاب القليوبية أخبار

أخبار تهمك

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 10 ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 12 ساعة

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الهلال السوداني يًثير أزمة كبرى قبل لقاء الاهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تشكيلة نارية للزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

شديد البرودة وغائم.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة من كيكي سيتين إلى لاعبي برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تقرب برشلونة من ضم هداف البريميرليج

منذ 33 دقيقة

مفاجأة| زيدان يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم.. لهذا السبب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع شاب غرقًا في نهر النيل بالقناطر الخيرية

مصرع مدرس بالمعاش صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالقناطر الخيرية

ضبط 3 أشخاص لاتهامهم باستدارج طالب وهتك عرضه بالعبور

مصرع شخص إثر تسرب غاز أثناء تغييره أنبوبة بوتاجاز بمسكنه بالقناطر الخيرية 

تحرير 1064 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالقليوبية

العثور على جثة طافية بمياه النيل في القناطر الخيرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

02:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status