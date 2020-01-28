ندب مفتش الصحة لبيان سبب وفاة شابًا معاقًا بالقليوبية





وتبين أنه لا توجد بالجثة أي إصابات ظاهرية، وأنه يرتدى جهاز إعاقه فى إحدى ساقيه، وعثر على سماعه "هاند فرى" بأذنيه، وفى طيات ملابسه عثر على كارنيه باسم "خالد .ز .م"، صادر من المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وعُثر معه على بطاقة رقم قومي بنفس الاسم، وتولت النيابة التحقيق.

أمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية، بندب مفتش الصحة لبيان سبب وفاه شاب عثر على جثته غارقة بمياه النيل، لبيان وجود شبهه جنائية في الوفاة من عدمة واستدعاء أهله وسؤالهم.وكان المقدم محمد عشماوى، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه طافية على مياه النيل بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز القناطر، وانتقل كل من: إبراهيم الطويل، مأمور المركز وياسر منصور، مدير المسطحات بالقناطر، والرائد عبدالرحمن عبد الحكيم، نائب المأمور، وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب عمره 32 عامًا يرتدى ملابسه كامله.