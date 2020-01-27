تفاصيل قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية (صور)

أجريت قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة موسم 2019 -2020، والذى نظمته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورؤساء مراكز الشباب الحاصلة على لقب الموسم الحالي، وبحضور طارق يحيي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق.



وأسفرت القرعة عن مواجهة ديروط (أسيوط) مع فيصل (السويس)، منشأة عبد الرحمن (الدقهلية) مع الشرابية (القاهرة)، المنيرة (الوادي الجديد) مع بني مزار(المنيا)، شبرانبات (البحيرة) مع الروضة (دمياط)، برما (الغربية) مع الحسينات (الأقصر)، أبو المطامير(البحيرة) مع غرب الموهوب (الوادي الجديد).



ويلعب الواسطي (أسيوط) مع البصيلية (أسوان)، فرحات(الفيوم) مع كفر قشاش (البحيرة) ووادي الرمل(مطروح) مع سبورتنج (بورسعيد)، أبو زنيمة (جنوب سيناء) مع ابوقطفه(كفر الشيخ)، العمراوي (الإسكندرية) مع طيبة العوامية (الأقصر)، بلفيا (بني سويف) مع المحسمة المحطة (الإسماعيلية)، شيبة (الشرقية) مع فؤاد عباس (سوهاج)، القصير (البحر الأحمر) مع بهاده (القليوبية)، أبو النمرس (الجيزة) مع كفر الباجور (المنوفية)، أبو تشت (قنا) مع أقطية (شمال سيناء).



وتقام مباريات دور الـ 32 على أيام 2 و3 و4 فبراير المقبل، ثم دور الـ 16 أيام 9 و10 و11 من نفس الشهر، ودور الثمانية يومي 16 و17، ونصف النهائي يومي 23 و24 فبراير، ثم النهائي أوائل مارس المقبل.



ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قيمتها 150 ألف جنيه، وصاحب المركز الثاني على 100 ألف جنيها، والمركز الثالث على 70 ألف جنيه، والرابع على 50 ألف جنيه.