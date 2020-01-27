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رسميًا.. الفتح يبرم صفقة دنماركية جديدة

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:05 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي عن توقيع عقد إحترافي جديد اليوم الاثنين مع نجم دنماركي يدعى باشكيم قادري وذلك لمدة موسمين ونصف الموسم من أجل تمثيل الفريق في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

 

ويعتبر قادري واحد من أفضل اللاعبين في الدنمارك ونجح في التدرج بالفئات السنية المختلفة وبات أول محترف دنماركي يشارك في ملاعب المملكة العربية السعودية .

 

وسبق وأن إرتدى قادري البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً قميص نادي كوبنهاجن الدنماركي ولعب معه لموسمين في بطولة دوري أبطال أوروبا .

 

وإنتقل منه إلى فريق نادي أودنسه الدنماركي ودافع عن ألوانه في عشرين مباراة نجح خلالهم في تسجيل عشرة أهداف وصنع ستة آخرين .

 

وبذلك يكون إجمالي مشاركات اللاعب في بطولة الدوري الدنماركي 169 مباراة نجح خلالها في تسجيل 40 هدفًا وصنع 33 هدفًا آخرين لزملائه .

 

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الكلمات المفتاحية

قادري دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الفتح

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