علا رشدي تشارك جمهورها بإطلالة مع والديها



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لددي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"رينا يحفظهم" وأضاف آخر"ماشاءالله ربنا يخليهملك"



ويذكر أن آخر أعمال علا رشدي، فيلم "قصة حب"، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد حاتم وفرح يوسف وأحمد سعد وهنا الزاهد وحنان سليمان، والفيلم من تأيف أماني التونسي، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

نشرت الفنانة علا رشدي، مجموعة صور جديدة لها، على حسباها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور برفقة والديها.وعلقت علا، على الصور قائلة:"انا انا النهاردة بسبب الست والراجل العظماء دول بحبكوا قوي قوي".