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مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:50 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 يخطط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إلى إجراء صفقة من العيار الثقيل على مستوى حراسة المرمى وذلك من أجل سد الثغرة التي يعاني منها الملكي خلال النصف الأول من الموسم الجاري 2019 – 2020 .

 

وقالت صحيفة " كوريري ديلا سيرا الإيطالية " أن إدارة الملكي تحاول الحصول على خدمات حارس الميلان الشاب جيانلويجي دوناروما واحد من أحد حراس المرمى في أوروبا بل وفي العالم أجمع خاصةً وأنه يتوفر على أكثر من عرض للرحيل عن فريق الروسونيري .

 

وأكملت الصحيفة أن الملكي لديه فرصة عظيمة من أجل الحصول على خدمات الإيطالي بنهاية الموسم الجاري حيث سينتهي تعاقده مع ميلان في صيف العام المقبل 2021 ويجد الفريق الذي ينافس في الكالتشيو إقناع حارسه بالتجديد لسنوات مقبلة وأصبح مستعد للموافقة على رحيله في الصيف .

 

وكانت عدة أندية أوروبية قد أبدت رغبتها في الحصول على خدمات الحارس الشاب لتنافس ريال مدريد مثل باريس سان جيرمان الفرنسي والعملاق الإيطالي فريق نادي يوفنتوس .

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الكلمات المفتاحية

كورتوا ريال مدريد الدوري الاسباني

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