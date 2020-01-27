Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد زيارته لتركي آل الشيخ.. أمير طعيمة يتعاقد على تقديم 6 عروض من "عطل فني" بجدة

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:41 م
Advertisements
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
محمد النجدي
Advertisements
قام الشاعر الكبير أمير طعيمة، بزيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة السابقة.

وأعلن "تركي آل الشيخ"، عن تعاقده مع شركة "بنش مارك"، بتقديم 6 عروض خلال الشهر الحالي لمسرحية "عطل فني"، بمدينة جدة.

وكتب "رئيس هيئة الترفيه"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "وجهة شركة بنش مارك بتقديم ٦ عروض ل مسرحية امير طعيمة والنجوم عطل فني في جدة خلال هذا الشهر".
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ يوم

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد

منذ 39 دقيقة

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ 35 دقيقة

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ يوم

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ ساعتين و 25 دقيقة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ يوم

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

10:54 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status