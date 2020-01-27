بعد زيارته لتركي آل الشيخ.. أمير طعيمة يتعاقد على تقديم 6 عروض من "عطل فني" بجدة





وأعلن "تركي آل الشيخ"، عن تعاقده مع شركة "بنش مارك"، بتقديم 6 عروض خلال الشهر الحالي لمسرحية "عطل فني"، بمدينة جدة.





وكتب "رئيس هيئة الترفيه"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "وجهة شركة بنش مارك بتقديم ٦ عروض ل مسرحية امير طعيمة والنجوم عطل فني في جدة خلال هذا الشهر".

قام الشاعر الكبير أمير طعيمة، بزيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة السابقة.