يسرا اللوزي بـ"لوك جديد" في أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.





ظهرت يسرا اللوزي في الصورة، بإطلالة جديدة تستعرض فيها أنوثتها حيث أرتدت تيشرت أبيض وأعتمدت تسريحة شعر الكعكة من الناحية الجمالية وضعت ميكب وردى حيث وضعت روج أحمر فاتح وبسيط .





وعلقت" اللوزي" في الصورة:" في وقت سابق من اليوم" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على صورتها:" يا خربيت جمالك، جميلة أوي" .





بخط اليد"



شاركت الفنانة يسرا اللوزي، في بطولة مسلسل "بخط اليد" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد رزق، إيمان العاصي، هاجر الشرنوبي، خالد كمال، هنا زهران، ياسر علي ماهر، إخراج شيرين عادل، تأليف هالة الزغندي .